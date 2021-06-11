Под Нижним Тагилом пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Накануне вечером на трассе между селом Николо-Павловское и посёлком Новоасбест на мосту через реку Шайтанку произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 32-летний водитель Volkswagen Touareg, следуя по автодороге Николо-Павловское — Петрокаменское от Новоасбеста в сторону Николо-Павловского, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Geely.

В результате происшествия 71-летний водитель Geely от полученных травм скончался на месте. Его 74-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в центральной городской больнице Нижнего Тагила. Водитель и пассажир были пристёгнуты ремнями безопасности.

«На месте ДТП сотрудники полиции провели освидетельствование водителя автомобиля Volkswagen на состояние опьянения. Результат освидетельствования — 2,036 промилле в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о состоянии опьянения водителя. Мужчина был доставлен в МУ МВД России “Нижнетагильское” для дальнейшего разбирательства», — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем Volkswagen управлял водитель со стажем 6 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 году не привлекался.

По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена его окончательная причина.