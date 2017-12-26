Жителя Нижнего Тагила приговорили к пяти годам колонии за воровство в Башкирии

34-летний житель Нижнего Тагила сел в колонию общего режима на пять лет за то, что вместе с сообщниками наворовал в Башкирии почти на 1,7 миллиона рублей. По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, мужчина с подельниками совершил серию краж имущества в Нефтекамске с января по декабрь 2016 года. Злоумышленники проникали в гаражи и похищали из них профессиональные инструменты, лодочные моторы, а также снегоход, снегоболтоход и другие вещи. Краденое имущество переправлялось в Нижний Тагил для реализации.

В прокуратуре отметили, что подсудимый не признал свою вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Материалы в отношении его подельников были выделены в отдельное производство.