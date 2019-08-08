Жителя Нижнего Тагила, отказавшегося пройти освидетельствование на наличие состояния опьянения, отправили в колонию

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, признал местного жителя Павла Коткова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), и приговорил мужчину к 1 году и 4 месяцам колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что днём 6 апреля 2019 года Котков передвигался на автомобиле по Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле.

«Проигнорировав законное требование сотрудника ГИБДД об остановке, попытался скрыться. В результате преследования Котков был задержан. Ему было предложено законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — отметил следователь.

Котков выполнять требование сотрудников ГИБДД отказался, что в соответствии с примечанием к статье 264 УК РФ приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения, при этом Котков являлся лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, у задержанного было обнаружено наркотическое средство героин массой 1,84 грамма, от которого он пытался избавиться. Немаловажным фактом при рассмотрении дела стало то, что ранее Котков привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, он был освобождён из мест лишения свободы в 2018 году.

Суд с учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств, в том числе рецидива преступлений, назначил Павлу Коткову наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.