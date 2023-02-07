Жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 100 тысяч рублей за реабилитацию нацизма

Сегодня, 7 февраля, Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма в отношении 35-летнего жителя Нижнего Тагила. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По версии обвинения, 26 февраля 2021 года мужчина оставил комментарий в соцсетях с целью одобрения преступлений нацистов, приговор которым был вынесен Международным военным трибуналом Нюрнбергского процесса в 1946 году. В ходе судебного разбирательства в качестве доказательства были предоставлены результаты психолого-лингвистической экспертизы комментария подсудимого, проведённой по инициативе следователя СК РФ. Напомним, что обвинительное заключение по делу было направлено в суд 15 декабря 2022 года.

Прокуратура пришла к выводу, что действия тагильчанина нарушили моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах международных преступлений нацистов в годы Второй мировой войны. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда, в ходе заседания мужчина не отрицал, что оставил комментарий, однако отметил, что злого умысла с целью реабилитации нацизма не имел. Тем не менее суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 354.1 УК РФ и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. На момент публикации приговор в законную силу не вступил.

Отметим, 5 апреля 2021 года в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, касающиеся статьи о реабилитации нацизма. С этого момента в России за публичное оскорбление памяти защитников отечества или унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны была введена уголовная ответственность. Примечательно, что за время существования статьи до Свердловского областного суда дошло только два уголовных дела, при этом оба в 2022 году. Все они были прекращены в связи с истечением срока давности.