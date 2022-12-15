Жителя Нижнего Тагила будут судить за реабилитацию нацизма

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Нижнего Тагила. По версии следствия, 26 февраля 2021 года мужчина оставил комментарий в соцсетях с целью одобрения преступлений нацистов, приговор которым был вынесен Международным военным трибуналом Нюрнбергского процесса в 1946 году. К такому выводы пришли специалисты, проводившие психолого-лингвистическую экспертизу по инициативе следователя СК РФ.Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сторона обвинения утверждает, что подобные действия мужчины нарушили моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах международных преступлений нацистов в годы Второй мировой войны. В ходе следствия проводились допросы, осмотри места происшествия и другие мероприятия, рассказал АН «Между строк» старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга. В ближайшее время уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Тагильчанину грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей или лишение свободы до трёх лет.

Отметим, что 5 апреля 2021 года в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, касающиеся статьи о реабилитации нацизма. С этого момента в России за публичное оскорбление памяти защитников отечества или унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны была введена уголовная ответственность. Примечательно, что за время существования статьи до Свердловского областного суда дошло только два уголовных дела, при этом оба в 2022 году. Все они были прекращены в связи с истечением срока давности.