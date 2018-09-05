Жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 100 рублей за дом на дереве

Мировой суд Пригородного района Свердловской оштрафовал на 100 рублей 66-летнего жителя Нижнего Тагила Юрия Степанова, построившего дом на кронах двух сосен в коллективном саду «Железнодорожник». Конфликт между Степановым и соседями по саду начался летом 2018 года, когда семья Чукановых, вернувшись после отпуска, обнаружила на близрастущих соснах на высоте 22 метров небольшую хижину. Владельцам участка не понравилась идея соседа, и они потребовали от Степанова снести «скворечник».

Бесконфликтно разрешить спор не получилось, и Чукановы обратились в полицию. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на пенсионера был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП («Самоуправство, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам»). В полиции мужчина пояснил, что в июне он договорился с главой семьи Чукановых Александром о спиле веток с этих сосен, так как они представляют опасность, и построить на деревьях смотровую площадку для совместного досуга. Позже со Степановым связалась супруга Александра Ирина и отменила договор, но пенсионер решил довести задуманное до конца.

Санкция данной части статьи КоАП предусматривает штраф от ста до трёхсот рублей.