Жителя Краснотурьинска, до смерти избившего нового знакомого, приговорили к 9 годам колонии

Краснотурьинский городской суд и присяжные признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) 39-летнего Фёдора Усольцева и приговорили мужчину к 9 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Преступление произошло в ноябре 2019 года в квартире погибшего: Усольцев и двое других мужчин, с которыми он познакомился в этот же день на улице, распивали алкоголь. Позже у них возник конфликт, и подсудимый до смерти избил хозяина квартиры.

Уголовное дело, помимо судьи, рассматривали присяжные, которые признали Фёдора Усольцева виновным, но заслуживающим снисхождения. Прокурор потребовал наказать подсудимого 9 годами 3 месяцами лишения свободы.

Кроме реального срока в колонии суд взыскал с подсудимого в пользу родственника погибшего 600 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, а также свыше 41 тысячи рублей в качестве возмещения материального ущерба.