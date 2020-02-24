Жителя Краснодарского края оштрафовали на 70 тысяч рублей за оскорбление Путина в соцсетях

В Краснодарском крае суд оштрафовал на 70 тысяч рублей местного жителя, который разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» запись, что президент России Владимир Путин является «вором и самозванцем».

«Владимир Путин — государственный преступник! Вор и самозванец Владимир Путин! Пошёл вон в отставку! Путём фальсификации избирательной кампании в преступном сговоре с Эллой Памфиловой Владимир Путин захватил должность Президента России и совершил в стране государственный переворот конституционного демократического строя на диктаторский режим», — говорилось в тексте на странице обвиняемого.

Как пишет «МБХ медиа», Динской районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ («Неуважение к обществу, государству и официальным госсимволам»). В ходе судебного заседания мужчина подтвердил, что писал пост с критикой президента, но категорически отверг обвинения в неуважении к государству.