Жителя Ирбита, зарезавшего человека напротив бара «Американка», приговорили к 8 годам колонии

В Екатеринбурге вынесли приговор за убийство у бара «Американка» — жителя Ирбита признали виновным в смерти 18-летнего парня и приговорили к 8 годам колонии строгого режима, пишет E1.ru.

Осуждённому придется выплатить потерпевшим 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба — в два раза меньше, чем просили родственники. Также виновный должен будет возместить расходы на похороны.

Напомним, убийство произошло в самом центре Екатеринбурга в ночь с 11 на 12 сентября 2020 года. По версии следствия, подсудимый убил знакомого в пьяной драке.

«На теле [погибшего] сотрудники полиции обнаружили порядка 10 ранений колюще-режущим предметом. Также представители МВД выяснили, что ЧП произошло в результате обоюдной драки», — сообщал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Горелых.

В суде выступал сам обвиняемый со своим другом, они рассказали о причинах конфликта, в котором зачинщиком была противоположная сторона. В свою очередь друг убитого озвучил иную версию.