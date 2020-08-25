Жителя Ирбита приговорили к 19 годам колонии за убийство двухлетней девочки из-за разлитого спирта

В Свердловском областном суде вынесли приговор 42-летнему жителю Ирбита Александру Окулову, жестоко убившему двухлетнюю девочку, пишет E1.ru.

Убийство произошло вечером 23 марта 2019 года: Окулов налил себе в кружку спирт и собирался его выпить, когда двухлетняя внучка его сожительницы, игравшая в комнате, случайно опрокинула её со стола. Из-за разлитого алкоголя мужчина пришёл в ярость и 19 раз ударил ребёнка ножом, от полученных травм девочка скончалась на месте. Всё произошло на глазах её трёхлетнего брата.

Во время следствия Окулов пытался утверждать, что непричастен к гибели девочки, заявлял, что к нему применяли давление, однако все эти версии не подтвердились. Экспертиза показала, что мужчина вменяем.

«Обвиняемый выдвигал версию о том, что он уснул и не знает, кто совершил убийство ребёнка. Но после того, как в ходе допроса ему был задан вопрос, как он объяснит, что дверь была закрыта изнутри и он её сам открыл сотрудникам полиции, признал факт совершения убийства», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Рассматривавший дело судья Андрей Минеев отправил Окулова в колонию строгого режима на 19 лет.