Жителя Екатеринбурга, задержанного с поддельными долларами, приговорили к году колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима 30-летнего жителя города Евгения Людмера, задержанного по делу о фальшивомонетничестве и обороте поддельной валюты, сообщила Znak.com пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

Молодой человек обвинялся по части 1 статьи 186 УК РФ («Хранение в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты»), санкция по ней предусматривает до 8 лет лишения свободы. Мягкий приговор суда объясняется тем, что мужчина полностью признал свою вину, содействовал следствию и его дело рассматривалось в особом порядке.

По версии следствия, обвиняемый нашёл сайт, на котором предлагалось приобрести поддельные долларовые купюры с доставкой курьерской службой адресату. Через мессенджер он получил инструкции, как сделать заказ и получить посылку, после этого сделал заказ на 15 поддельных банковских билетов достоинством 100 долларов США и оплатил заказ, перечислив за него 695 долларов. Позже, 20 июля, обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ по Свердловской области при получении посылки. Правоохранители давно наблюдали за подозрительным сайтом. Задержания получателей поддельных долларов прошли сразу в нескольких регионах страны. Задержанный в Екатеринбурге мужчина пояснил, что намеревался потратить поддельные доллары во время отдыха в Грузии.