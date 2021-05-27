Жителя Екатеринбурга, избившего врача скорой помощи, приговорили к 2 годам колонии

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 2 года лишения свободы в колонии общего режима 46-летнему местному жителю за избиение женщины — врача скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 12 декабря 2020 года, когда врач-педиатр приехала в составе бригады скорой помощи на вызов, но перепутала квартиру и постучала в квартиру подсудимого. Мужчина был пьян и, разозлившись из-за того, что его разбудили, избил женщину. Педиатр получила перелом нижней правой орбиты со смещением, ушиб головного мозга и гематомы лица.

Мужчину признали виновным по пунктам «б», «д» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении лица в связи с осуществлением последним служебной деятельности, из хулиганских побуждений»).