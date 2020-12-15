Жителя Берёзовского приговорили к 9,5 годам колонии за убийство женщины из личной неприязни

Берёзовский городской суд вынес приговор мужчине, убившему женщину за то, что ему не понравилось, как она себя ведёт. Подсудимый проведёт 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

По данным ведомства, 26-летний подсудимый 17 мая, находясь в гостях, в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с бывшей супругой хозяина дома, пока тот отсутствовал, а позже рассказал ему о ссоре. Выяснилось, что подобные инциденты происходили и у бывшего мужа женщины. Обвиняемый решил её убить, поскольку она, по его мнению, неправильно себя ведёт.

«Вооружившись ножом, подсудимый вторгся в дом, где проживала жертва, и нанес ей удар ножом в шею, пока женщина спала. После совершения преступления молодой человек направился на остановку и уехал домой. От полученной раны женщина скончалась на месте», — отметили в пресс-службе СК.

По уголовному делу следователем СКР осуществлён комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены допросы участников уголовного судопроизводства, ряд судебных экспертиз (психолого-психиатрическая, судебно-медицинская, биологическая и др.), выемки, проверка показаний обвиняемого на месте.