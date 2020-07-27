Жителя Асбеста приговорили к 13 годам колонии за убийство незнакомца из-за оскорбления

Асбестовский городской суд приговорил к 13 годам и 1 месяцу колонии строгого режима 22-летнего Никиту Уланова, застрелившего из обреза охотничьего ружья незнакомца, который его оскорбил, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уланов признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), также он должен выплатить по гражданскому иску 2 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибшего.

Перепалка между Улановым и погибшим произошла ночью 11 мая около ТЦ «Небо». В ходе конфликта убитый мужчина оскорбил Уланова, тот ушёл, но через час вернулся к торговому центру с оружием. Мужчины продолжили конфликтовать, в результате, как установил суд, Уланов как минимум два раза выстрелил по потерпевшему. Ранения пришлись на голову, шею, туловище и руки, от травм мужчина скончался на месте.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что подсудимый не признал вину — по его мнению, в конфликте виновен убитый.

«Уланов пояснил, что сам он был трезв и после высказанных в его адрес оскорблений со стороны потерпевшего, тем более в присутствии других лиц, не мог их стерпеть и не мог не ответить на них, так как в его окружении так принято. С его слов, ружьё он взял исключительно для самообороны, полагая, что потерпевший также будет иметь при себе какое-либо оружие», — сказали в ведомстве.

В прокуратуре региона также уточнили, что приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.