Жительницы аварийного дома в Серове спели для мэра города песню Лепса «Я тебе не верю!» (ВИДЕО)

Серовчанки Альбина Вьюшкина и Елена Виноградова, проживающие в ветхом доме по улице Белореченская, посвятили песню главе Серовского городского округа Василию Сизикову.

Женщины записали видео на песню Григория Лепса «Я тебе не верю». Их возмутило, что город готов оплачивать концерт артиста на День города, но не может решить проблему с переселением многодетных семей из разваливающихся бараков.

«Я тебе не верю! Сизиков, квартиры дай. Я тебе не верю, компенсацию отдай! Я тебе не верю, Лепса можешь оплатить!», – поют женщины, обращаясь к мэру города.

Как пишет издание «Серов глобус», с 2016 года в квартирах серовчанок нет отопления и возникают постоянные перебои с работой водопровода.

Администрация Серова уверяет, что большая часть жильцов аварийного дома уже переехала в жилые помещения из специализированного жилфонда. Продолжается работа по подбору вариантов жилья из спецфонда для тех, кто продолжает проживать в ветхом доме.