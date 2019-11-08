Жительницу Верхотурья приговорили к 5 месяцам колонии за неуплату алиментов

В Верхотурье жительницу приговорили к 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату алиментов на сына, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Сумма долга, которая накопилась у женщины, составила более 610 тысяч рублей.

«На подсудимую возложили обязанность по уплате алиментов в размере одной четвёртой части всех видов заработка и иных доходов на содержание несовершеннолетнего сына. Зная об этой обязанности, мер к исполнению решения суда она не приняла. Официально не трудоустроилась, в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного не обращалась, иной добровольной помощи своему сыну не оказывала», — рассказали в суде.