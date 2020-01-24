Жительницу Свердловской области отправили в колонию из-за долгов по алиментам

Шалинский районный суд приговорил к четырём месяцам колонии общего режима 31-летнюю местную жительницу, уклонявшуюся от уплаты алиментов на содержание собственного ребёнка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2005 году решением суда на эту женщину была возложена обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере четвёртой части своего заработка. В июле прошлого года подсудимая была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка»). Ей назначили наказание в виде обязательных работ продолжительностью 70 часов.

Несмотря на всё это, подсудимая никаких мер к тому, чтобы начать выплачивать алименты, не приняла. На данный момент суммарный долг женщины составляет 631 тысячу рублей.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка в нарушение решений суда»).