Жительницу Свердловской области оштрафовали на 20 тысяч рублей за комментарии о коронавирусе в соцсетях

Жительницу Асбеста оштрафовали на 20 тысяч рублей за фейки о коронавирусе, которые 52-летняя женщина распространяла в «Одноклассниках».

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, распространительницу недостоверных сведений ещё 3 апреля выявили представители МВД и ФСБ.

«Женщина – электрик коммерческого предприятия написала в сообществе “Типичный Асбест” о том, что в их муниципальном образовании зафиксирован случай заражения опасной инфекцией врача одного из медицинских учреждений. Хотя в реальности такого факта, к счастью, не было. Кроме того, сочинительница страшилок, напугала земляков сведениями о том, что из-за границы якобы прилетела группа любителей путешествий численностью 200 человек. А они вместо того, чтобы быть две недели на карантине, “шастают по городу и других заражают”», – пояснил Валерий Горелых.

Правоохранители быстро установили личность женщины. Когда к ней домой пришли сыщики, она пояснила, что распространяла недостоверные сведения, поскольку хотела напугать жителей Асбеста, которые «потеряли страх и, словно ничего чрезвычайного вокруг не происходит, свободно разгуливают в общественных местах, в том числе с детьми».

Полиция возбудила в отношении дамы административное дело по признакам состава правонарушения, предусмотренного ч.9 ст.13.15 КоАП РФ — злоупотребление свободой массовой информации. В итоге судья судебного участка № 4 города Асбест, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала обвиняемую виновной и назначила ей наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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