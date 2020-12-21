Жительницу Свердловской области, дочь которой погибла от удара током, приговорили к 8 месяцам ограничения свободы

Байкаловский районный суд вынес приговор женщине, 10-летняя дочь которой сворачивала по просьбе матери неисправный самодельный электроудлинитель и погибла, взявшись за оголённый провод, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

ЧП произошло 5 августа: женщина косила траву на своём участке электрическим триммером, который подсоединила к удлинителю с незащищённой розеткой, откуда торчали оголённые провода. Закончив косить, женщина попросила свою 10-летнюю дочь собрать удлинитель, который не был предварительно обесточен. Девочка задела оголённые провода, и её ударило током. Ребёнку пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

«В ходе допроса подсудимая сообщила, что самодельный электроудлинитель ей достался от прежнего хозяина дома. В своё время при использовании удлинителя она сломала у его розетки защитный корпус и понимала, что оголившиеся провода стали представлять опасность, однако она продолжала использовать удлинитель в таком виде, намереваясь в дальнейшем отремонтировать его. Именно такое преступное легкомыслие и привело к трагическому финалу», — отметили в СК.

Мать ребёнка признали виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», ей дали 8 месяцев ограничения свободы.