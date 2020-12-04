Жительницу Первоуральска оштрафовали на 15 тысяч рублей за избиение полицейского

В Первоуральске вынесли приговор местной жительнице, ударившей полицейского по лицу, — женщине предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

По данным следствия, в июле наряд ППС отправился в один из домов в Первоуральске, от жильцов которого поступила жалоба о буйных соседях-дебоширах. Прибыв на место, сотрудники полиции увидели пьяного мужчину и его подругу, которые отказались пройти в служебный автомобиль для установления личности. После этого сотрудник правоохранительных органов принудительно повёл мужчину в служебную машину, а его спутница заступилась за него и ударила полицейского по лицу.

«Потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде ссадины в лобной области и в области нижнего века левого глаза», — сообщили в СК.

Позже женщина признала свою вину и раскаялась.