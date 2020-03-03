Жительницу Омска, убившую дочь из-за хлебных крошек, приговорили к 11 годам колонии

Омский областной суд приговорил 29-летнюю местную жительницу к 11 годам колонии общего режима за убийство дочери, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что 9 мая 2019 года в квартире одного из домов города Омска находились Мирзоева (осуждённая. — Прим. ред.) в состоянии алкогольного опьянения и сожитель осуждённой. В этот день подсудимая увидела, что дочь (в возрасте 1 года 10 месяцев), которая ела булочку, накрошила, в связи с чем она стала насильно кормить девочку хлебом и собранными с пола крошками, в результате этого ребёнок, находившийся у неё на коленях, перестал дышать и скончался от асфиксии», — говорится в заявлении СК.

После того как ребёнок умер, сожитель преступницы вынес тело девочки из дома и спрятал, а вскоре сам скончался от алкогольной интоксикации. Об инциденте стало известно только спустя несколько недель, когда знакомые семьи забили тревогу из-за пропажи ребёнка. Отмечается, что труп погибшей не найден до сих пор.

Вместе с тем женщина продолжает настаивать на том, что убийство совершила не она, а её сожитель. Также Мирзоева выдвигала версию о несчастном случае. Семья осуждённой состояла на профилактических учётах как неблагополучная.