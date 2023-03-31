Жительницу Нижнего Тагила приговорили к 7,5 годам колонии за убийство мужа канцелярскими ножницами

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал виновной 31-летнюю местную жительницу, зарезавшую своего супруга канцелярскими ножницами. Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, убийство произошло 21 ноября 2020 года в коридоре на втором этаже многоквартирного дома, расположенного на улице 7-й квартал.

Следствием и судом установлено, что в тот день тагильчанка поссорилась со своим 44-летним мужем. Находясь в состоянии опьянения, она взяла ножницы и ударила супруга в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Установлено, что тагильчанка была вменяема и осознавала свои действия.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что информация об убийстве поступила в дежурную часть отдела полиции № 17. Сообщалось, что пострадавший мужчина упал животом на гвоздь, но когда оперативники прибыли на место трагедии, то определили, что инцидент был не бытовым, а криминальным.

«Совершено это убийство было при помощи вполне безобидного, на первый взгляд, предмета бытовой утвари — канцелярских ножниц, которыми жильцы многоквартирного дома периодически открывали помещение, используемое ими в качестве общей кладовой», — сказал АН «Между строк» Горелых.

Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.