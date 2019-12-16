Жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию после оправдательного вердикта суда присяжных

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 9,5 годам колонии за убийство приятеля 44-летнюю Ларису Иваницкую, несмотря на то что суд присяжных в мае 2019 года её оправдал.

Напомним, в ночь на 22 августа женщина в ходе ссоры нанесла несколько ударов молотком своему 40-летнему знакомому после того, как тот нелестно высказался в адрес её 16-летней дочери. От полученных травм мужчина черед два дня скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Коллегия присяжных признала её невиновной, но прокуратура внесла апелляционное представление, и областной суд отменил это решение», — рассказала Ura.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Как следует из решения областного суда, «совокупность допущенных сторонами нарушений уголовно-процессуального закона позволяет сделать вывод об их системности при отсутствии адекватной реакции со стороны председательствующего судьи, что повлияло на беспристрастность присяжных заседателей, вызвало у них предубеждение в отношении показаний свидетелей обвинения, отразилось на формировании их мнения по уголовному делу и содержании ответов при вынесении вердикта, что в соответствии с требованиями УПК РФ является основанием к отмене приговора, постановленного с участием присяжных заседателей».

В конце сентября женщину отправили под суд во второй раз, уже с новым составом присяжных, которые всё-таки признали её виновной.

«Почему они так решили, мне непонятно, — заявил изданию адвокат Иваницкой Владимир Волосатов. — По версии следствия, она ударила мужчину по лбу гранью молотка, но если бы это было так, эта грань вошла бы в череп, а повреждений на черепе нет — только две поверхностных ушибленных раны. Эксперт в суд не явился — прикрылся отпуском. Много вопросов осталось».

По словам защитника, он намерен обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.