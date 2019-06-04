В Нижнем Тагиле суд присяжных оправдал женщину, обвиняемую в убийстве приятеля

3 июня Дзержинский райсуд Нижнего Тагила по решению присяжных оправдал 43-летнюю местную жительницу Ларису Иваницкую, обвиняемую по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, по версии обвинения, в ночь на 22 августа женщина в ходе ссоры нанесла несколько ударов молотком своему 40-летнему знакомому. От полученных травм мужчина черед два дня скончался в больнице. Присяжные заседатели решили, что вина подсудимой не доказана и вынесли оправдательный вердикт. В прокуратуре Дзержинского района АН «Между строк» пояснили, что обжалуют это решение в суде вышестоящей инстанции. В суде также пояснили, что решение с участием присяжных было вынесено впервые.