Жительницу Нижнего Тагила обвинили в применении насилия в отношении сотрудника ДПС

Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижнего Тагила СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней женщины, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 4 августа подозреваемая, остановленная старшим инспектором ДПС ГИБДД, применила в отношении него насилие в виде удара рукой. В результате стражу порядка, который выявил в действиях гражданки признаки нарушения правил дорожного движения, был причинён вывих руки, повлекший вред средней тяжести его здоровью.

«Обоснованное решение о возбуждении уголовного дела принято органами Следственного комитета с учётом полученных первоначальных материалов, в том числе после анализа видеозаписи с места происшествия, проведённого судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего сотрудника ДПС, опросов очевидцев инцидента», — сообщили в СК.

Следователем СКР по уголовному делу выполняются необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, а также сбору и закреплению доказательственной базы. Проводятся допросы свидетелей, истребована и анализируется характеризующая информация в отношении подозреваемой и потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.