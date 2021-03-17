Жительницу Курска задержали по подозрению в поджоге собственного сына

Следователи из Курской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в попытке поджога своего малолетнего сына, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью), отметили в СК.

По версии следствия, 31-летняя женщина во время ссоры во дворе дома облила ребёнка горюче-смазочным материалом и подожгла. Мальчика с ожогами третьей степени доставили в Курскую областную клиническую больницу, мать ребёнка задержали.

По данным ТАСС, в ближайшее время ребёнка перевезут с помощью санитарной авиации в одну из больниц Нижнего Новгорода для оказания необходимой помощи. Информация о происшествии передана в органы социальной опеки.