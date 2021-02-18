Жительницу Каменска-Уральского, избившую медсестру, приговорили к 1 году ограничения свободы

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил местную жительницу, которая избила медсестру травмпункта, когда та оказывала ей помощь, к году ограничения свободы, пишет ЕАН.

По данным следствия, ночью 11 января пьяной женщине оказывали помощь в кабинете травматологического отделения поликлиники № 2 ГАУЗ «Городская больница г. Каменск-Уральский». Неожиданно она схватила медсестру за волосы и, удерживая, ударила её головой о стол, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.