Жительницу Каменска-Уральского, избившую медсестру, приговорили к 1 году ограничения свободы

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил местную жительницу, которая избила медсестру травмпункта, когда та оказывала ей помощь, к году ограничения свободы, пишет ЕАН.
По данным следствия, ночью 11 января пьяной женщине оказывали помощь в кабинете травматологического отделения поликлиники № 2 ГАУЗ «Городская больница г. Каменск-Уральский». Неожиданно она схватила медсестру за волосы и, удерживая, ударила её головой о стол, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.
«Мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимой местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.