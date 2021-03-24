Жительницу Екатеринбурга приговорили к 8 годам колонии за убийство сожителя

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил 8 лет колонии общего режима местной жительнице Ольге Евстигнеевой, которая убила своего сожителя, отца её троих несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным обвинителя, 29 апреля 2020 года Евстигнеева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала ссориться со своим 43-летним сожителем на кухне дома по улице Ленинградской в Екатеринбурге. В этот момент мужчина тоже был пьян. В ходе конфликта Евстигнеева воткнула ему нож в область груди.

Эксперты пришли к выводу, что сожитель женщины умер от колото-резаного ранения — нож повредил восходящую часть аорты, что повлекло за собой сильное кровотечение.

Во время заседания Евстигнеева частично призналась в содеянном, заявив, что не хотела убивать своего сожителя. Суд посчитал, что её вина по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») доказана.

Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать.