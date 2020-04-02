Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейка о коронавирусе

Полиция Екатеринбурга нашла и оштрафовала на 30 тысяч рублей местную жительницу, которая 28 марта запустила в социальных сетях фейк о коронавирусе.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб, в своём сообщении 29-летняя женщина утверждала, что въезд в уральскую столицу будет закрыт гражданам без местной прописки.

«Женщину привлекли к ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ “Злоупотребление свободой массовой информации”. Любительница “жареных фактов” признала свою вину. Решением суда Орджоникидзевского района 1 апреля нарушительница оштрафована на 30 тысяч рублей», — прокомментировал ситуацию пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он также добавил, что полиция продолжает мониторинг по выявлению фейковой информации.