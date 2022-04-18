Жительницу Екатеринбурга, которая заживо сожгла бездомного, приговорили к 12 годам колонии 

Свердловский областной суд приговорил екатеринбурженку Анну Шехереву, которая заживо сожгла бездомного, к 12 годам колонии общего режима, пишет URA.RU. 15 апреля суд присяжных признал её виновной в страшном преступлении.

Напомним, женщина подожгла бездомного, спящего на улице, весной 2021 года. В тот день она гуляла с друзьями, когда увидела двух спящих мужчин на улице Луначарского. Девушка облила одного из них морилкой и лаком, найденными рядом со спящими, а затем поднесла зажигалку и подожгла одежду одного из мужчин. Бездомному вызвали скорую помощь, но он скончался от сильных ожогов.

На суде Шехерева заявляла, что не хотела убивать человека, а обливала его жидкостью, чтобы разбудить. При этом она якобы не знала, что в бутылках находятся горючие вещества, потому что потеряла обоняние из-за коронавируса. Присяжные заседатели признали Шехереву виновной и заявили, что она не заслуживает снисхождения.

Старший помощник СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщил, что Шехерева могла получить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Однако прокуратура в суде запросила 13 лет колонии с последующим ограничением свободы.

В счёт срока Шехеревой зачтут время, которое она провела в СИЗО (с 15 июля 2021 года). Один день там засчитают за 1,5 дня колонии.

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