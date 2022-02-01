В  Екатеринбурге женщина подожгла спящего бомжа. Мужчина скончался 

В Екатеринбурге 33-летнюю местную жительницу обвиняют в поджоге человека. По версии следствия, в ночь на 24 мая 2021 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась во дворе дома № 185 по улице Луначарского в Октябрьском районе Екатеринбурга. В это время женщина увидела на земле двух спящих на земле мужчин, а рядом с ними бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Обвиняемая облила одного из спящих жидкостью из бутылки и подожгла зажигалкой. Убедившись, что огонь не тухнет, женщина скрылась. Скорая помощь доставила потерпевшего в городскую клиническую больницу № 40, где мужчина скончался на следующий день от 80% ожогов тела и дыхательных путей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщина это сделала из-за неуважения к обществу и общепринятым нормам морали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «в», «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений). В настоящее время материалы направлены в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.