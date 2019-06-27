Жительницу Брянска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу «в форме танца у памятника»

Советский районный суд Брянска оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу за неуважение к обществу из-за танца возле Кургана Бессмертия, сообщил в телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков. «Интерфакс» и «Ведомости» уточнили, что наказание за неуважение в такой форме суд вынес впервые.

Девушка опубликовала видеозапись танца 29 апреля в Instagram. Суд постановил, что ролик представляет выражение явного неуважения к обществу в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Свою вину девушка признала, но утончила, что танцы — её хобби. Она хотела снять красивое видео и выбрала для себя эту площадку. Девушка добавила, что не хотела никого оскорбить и преследовала цель «записать видео с красивым видом на заднем плане».

Напомним, 18 марта Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти. Законопроекты внесли в Госдуму 12 декабря 2018 года. По опросу «Левада-центра», более половины граждан РФ не поддерживают закон о неуважении к власти, а закон о фейковых новостях одобрили 55% участников опроса.