Жительницу Берёзовского оштрафовали на 250 тысяч рублей за фиктивную прописку 468 мигрантов

Мировой судья судебного участка № 1 Берёзовского судебного района оштрафовал на 250 тысяч рублей жительницу города Эльвиру Козлову, прописавшую у себя 468 граждан среднеазиатских республик, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Она была признана виновной по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»).

По данным следствия, в период с июня 2017 года по февраль 2018 года, то есть в течение 8 месяцев, женщина оформляла фиктивную регистрацию иностранцев по трём адресам. В частности, в садовом домике СНТ № 20 в посёлке Монетный она зарегистрировала 175 человек, в квартире на улице Гагарина в Берёзовском — ещё 171 человека, а во второй квартире было прописано 122 человека.

Во время прокурорской проверки и предварительного расследования было установлено, что фактически по адресам пребывания зарегистрированные не проживали — садовый участок и подходы к нему были завалены снегом, который в течение зимы не убирали, а квартиры использовались подсудимой для собственных нужд.

Несмотря на эти факты, изобличающие показания ряда мигрантов, которых удалось обнаружить на территории Берёзовского городского округа, а также на наличие в материалах уголовного дела собственноручно заполненных осуждённой документов на регистрацию, Козлова вину в совершении преступления не признала. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован сторонами, уточнили в облпрокуратуре.