Жительнице Полевского выплатили компенсацию за сломанный позвоночник после жалобы Путину

Молодая мама из Полевского Вера Попова получила 400 тысяч рублей компенсации за увечья, причинённые после падения на неё ветки тополя, пишет E1.ru.

Деньги пострадавшей по решению суда выплатил местный муниципальный центр культуры и народного творчества, чьи работники не проводили санитарную обрезку деревьев.

«Денежную компенсацию мы получили двумя переводами и с просрочкой. И только после того, как я уже написал жалобу в администрацию президента. Вера по-прежнему восстанавливается. У неё хронические боли в спине. И как это теперь вылечить? Да никак. И 400 тысяч рублей — разве это деньги?» — рассказал муж пострадавшей Сергей Попов.

По словам Сергея Попова, после происшествия с его женой деревья в парке обрезали, но только вблизи дорожек, по которым ходят местные жители.

Напомним, ЧП с молодой мамой случилось в июне 2018 года: она с двумя маленькими детьми отправилась на прогулку в парк, где на неё и упала тяжёлая ветка, отвалившаяся от тополя. В тот день на улице был сильный ветер. Вера пришла в себя уже в больнице, врачи диагностировали у неё перелом позвоночника, повреждения внутренних органов (печени, почек и лёгкого), перелом лопатки и несколько сломанных рёбер.

Работники центра культуры не отрицали, что в течение пяти лет в их парке ни разу не проводили обрезку деревьев, но уверяли, что ранивший Веру тополь вовсе не был трухлявым: по их версии, дерево было крепким, а ветка от него отломилась из-за шквального ветра. Однако суд всё-таки принял сторону пострадавшей.