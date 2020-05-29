Жительнице Нижнего Тагила коммунальщики пересчитают плату за едва горячую воду в квартире и возместят моральный вред

Жительница Нижнего Тагила через суд добилась компенсации от коммунальщиков за едва горячую воду в квартире. Проблемы с горячим водоснабжением в доме по улице Жуковского начались несколько лет назад. Температура горячей воды не соответствует действующим нормативам. МУП «Тагилэнерго» не сумело решить проблему даже после многочисленных жалоб. В 2019 году женщина подала иск в Ленинский суд к «Тагилэнерго». Она попросила возложить на ответчика обязанность произвести перерасчёт платы за горячую воду с сентября 2016 по сентябрь 2019 года, а также взыскать моральную компенсацию.

На заседании ответчик заявил, что компания нагревом воды не занимается, а лишь транспортирует её по сетям ООО «ТагилТеплоСбыт». Представитель управляющей компании «Теплотехник-НТ», обслуживающей дом, подтвердил большое количество жалоб на ненадлежащее качество горячей воды.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, Ленинский суд частично удовлетворил требования истца. «Тагилэнерго» обязали пересчитать плату за горячую воду в квартире с декабря 2017 по сентябрь 2019 года. Также с компании взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя. Ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд, решение осталось без изменений.