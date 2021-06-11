Жительница Талицы, на спор зарезавшая своего мужа, получила 8 лет колонии

Талицкий районный суд признал виновной по части 1 статьи 105 УК РФ и приговорил к 8 годам колонии общего режима местную жительницу, которая на спор убила своего мужа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Трагедия произошла 3 марта, когда женщина и её супруг были в гостях у общего приятеля. До этого они вместе пили спиртное в течение нескольких дней. Муж несколько раз ругался с обвиняемой, так как ревновал её к знакомому.

После очередной ссоры хозяин дома сказал подсудимой, что ей «слабо» убить человека, на что подсудимая пошла на кухню, взяла нож, вернулась в комнату и ударила ножом в грудь своего супруга, сидящего на кресле. После этого она спрятала орудие убийства за умывальником на кухне. Мужчина умер спустя некоторое время на месте преступления.