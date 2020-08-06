Жительница Свердловской области обманывала людей под видом внучки героини телешоу «Слепая»

В городе Артёмовском Свердловской области полицейские задержали 30-летнюю местную жительницу, которая обманывала людей под видом внучки целительницы бабы Нины из телешоу «Слепая».

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на УМВД по Новгородской области, женщина создала аккаунт внучки телегероини в одной из социальных сетей. Мошенница предлагала попавшим в беду людям помощь своей «бабушки-целительницы».

Жертвой обмана стала 32-летняя жительница деревни Борки Новгородского района. Мама тяжелобольного ребёнка обратилась к аферистке в надежде помочь малышу. Магическая диагностика по фотографии обошлась потерпевшей в тысячу рублей, после этого мошенница уговорила мать перевести ей ещё 60 тысяч, якобы для снятия порчи. После обряда ей обещали вернуть средства. После того как деньги были получены, «внучка бабы Нины» ограничила женщине доступ к своей странице.

Обманутая мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В итоге новгородские полицейские совместно со свердловскими коллегами задержали аферистку и доставили в Великий Новгород. Сейчас в отношении неё возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.