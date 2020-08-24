Жительница посёлка под Нижним Тагилом отомстила мужу за измену, обвинив его в побоях

Жительница посёлка Новоасбест, расположенного под Нижним Тагилом, предстанет перед судом за ложный донос в полицию. 31-летняя многодетная мать, узнав, что супруг ей изменяет, обиделась на мужчину и написала заявление в правоохранительные органы о том, что он её систематически избивает.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-группу МВД, участковый пообщался с мужем заявительницы, соседями семьи, а также сделал запрос в больницу: оказалось, что с побоями в медучреждение она не обращалась. В итоге женщина призналась, что оговорила своего 28-летнего супруга из мести: в начале июля она узнала об изменах мужа и, «выпив лишнего», написала заявление в полицию об избиениях.

Обвиняемая воспитывает троих детей и находится в декретном отпуске, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за побои и кражу. В настоящее время женщина также является фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью. За заведомо ложный донос обманутой жене грозит наказание до двух лет лишения свободы. Дело готовится к рассмотрению в суде.