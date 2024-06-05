Жительница посёлка под Нижним Тагилом, которая закопала новорождённого ребёнка в снег, признана виновной 

28-летняя жительница посёлка Свободный признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка).

Напомним, утром 20 декабря 2023 года на территории дачного участка в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом женщина сразу после родов закопала малыша в сугробе. При этом она осознавала, что после совершённых ею действий новорождённый погибнет. Ребёнка вовремя обнаружил свёкр, это и спасло мальчику жизнь. В дальнейшем младенец был доставлен в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, женщина признана вменяемой, поскольку отдавала себе отчёт в совершаемых действиях. Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.