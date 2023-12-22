В посёлке под Нижним Тагилом женщина зарыла в снегу новорождённого ребёнка

Правоохранительные органы Свердловской области разбираются в инциденте, который произошёл 20 декабря в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом. По информации силовиков, 27-летняя женщина закопала в снегу своего новорождённого ребёнка.

«20 декабря в 10:31 в дежурную часть ОВД города Свободный, что под Нижним Тагилом, поступило сообщение от участкового уполномоченного, к которому, в свою очередь, обратился местный житель, пенсионер 1965 г. р. Пожилой мужчина рассказал “Анискину”, что его невестка родила в бане, а затем присыпала снегом своего сына. А развивалась эта криминальная история следующим образом. Хозяин бани, свёкор, рано утром пришёл на свой участок, чтобы покормить уток, кур и поросят, и увидел сидевшую с малышом на руках свою невестку. Дедушка срочно дал ей простыню, чтобы укрыть ребёнка, а сам спешно отправился за помощью к участковому и вызвать скорую. Участковый, находившийся в отпуске, вместе с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без ребёнка. Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти. И новорождённого, и его мать сначала госпитализировали в местную больницу, а через пару часов для оказания более квалифицированной помощи обоих доставили в разные клиники Нижнего Тагила. Малыш с переохлаждением помещён в реанимацию. Вес мальчика — 2,5 килограмма, рост — 52 сантиметра. Муж роженицы работает учителем в школе. Родители воспитывают двоих детей: мальчика 2019 г. р., который ходит в садик, и дочь 2021 г. р. Родные, узнав о ЧП, были в шоке, сообщив полиции, что якобы не знали о беременности женщины. Собранные по данному вопиющему факту материалы представители МВД направили в органы регионального Следственного комитета для принятия процессуальных мер реагирования. Роженица находится в больнице под охраной полиции. Прежде чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорождённого малыша изначально сообщила супругу, что у неё заболела спина и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню к свёкру», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственным отделом Верхней Салды областного СКР возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого. В настоящее время ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. Следователем СК России по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, осуществляются допросы, истребована и анализируется необходимая документация, в том числе медицинская, а также характеризующие материалы в отношении подозреваемой, сообщили в СК.

Верхнесалдинской городской прокуратурой организована проверка по факту ЧП. По имеющейся информации, семья на учёте в органах системы профилактики не состояла. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.