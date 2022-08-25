Жительница посёлка Горноуральский в пьяной ссоре зарезала своего возлюбленного 

Прокуратура Пригородного района направила в суд уголовное дело 62-летней жительницы посёлка Горноуральский. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, обвиняемая проживала со своим сожителем в одной квартире на протяжении 13 лет. С 11 по 19 июля 2022 года к ним в гости приехал друг семьи, с которым они устроили продолжительное застолье. Днём 19 июля женщина легла спать вместе со своим гражданским мужем, но около 18:00 проснулась и пошла в соседнюю комнату к другу, чтобы посмотреть телевизор. Её мужчина заметил, что возлюбленной нет рядом, и заподозрил измену.

После этого хозяин квартиры пошёл на кухню за недопитой бутылкой водки. Затем туда пришла его возлюбленная. Между ними возник словесный конфликт, мужчина взял бутылку водки, а его дама, пытаясь отобрать остатки спиртного, схватила кухонный нож и ударила в живот своему партнёру. Не растерявшись, женщина вытащила нож и отправила сожителя обратно в кровать, сама же пошла смотреть телевизор в комнату, где отдыхал гость. Вернувшись в спальню около 22:40, хозяйка квартиры обнаружила, что её мужчина мёртв.

«Видимо, осознав, что натворила, обвиняемая сама вызвала на место скорую помощь. Поначалу сыщикам она не признавалась в причастности к причинению ножевого ранения, но впоследствии, когда в ходе осмотра было найдено орудие преступления — нож, а также иные доказательства, женщина дала признательные показания. В частности, стало известно, что конфликт произошёл, когда потерпевший решил забрать себе оставшееся спиртное (бутылку с остатками водки), что и побудило женщину взяться за кухонный нож, который оказался под рукой», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.