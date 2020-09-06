Жительница Пензы заплатит штраф за выложенное в соцсети фото в носках с принтом конопли

Пензенский суд оштрафовал местную жительницу за выложенные в 2018 году в соцсети фото. На снимках на ногах у девушки носки с «конопляным» принтом. За пропаганду наркотиков в интернете ей придётся выплатить штраф 4 тысячи рублей.

Как пишет «МБХ медиа» со ссылкой на материалы дела, преступление вскрылось в феврале 2020 года. Суд пришёл к выводу, что своими действиями обвиняемая прорекламировала наркотики. Девушка признала свою вину.