Жительница Нижнего Тагила взыскала с коммунальщиков более 150 тысяч рублей за падение на пешеходном переходе

Тагильчанка взыскала с коммунальщиков более 150 тысяч рублей за падение на пешеходном переходе. Из них более 40 тысяч рублей — компенсация материального ущерба, ещё 100 тысяч — компенсация морального вреда, оставшаяся сумма — оплата за получение видеозаписи, услуги представителя и расходы на оформление нотариальной доверенности.

Инцидент произошёл в феврале 2017 года, когда 79-летняя женщина переходила дорогу на Черноисточинском шоссе по пешеходному переходу. Не дойдя до тротуара, она поскользнулась и упала. Её госпитализировали в больницу с переломом шейки правого бедра со смещением. Тагильчанке пришлось делать операцию по протезированию сустава. Всего за время лечения женщина потратила на лекарства, анализы и социальное такси более 40 тысяч рублей. Пострадавшая подала иск в Ленинский районный суд Нижнего Тагила к МУП «Тагилдорстрой».

По мнению ответчика, падение истца было связано со стечением обстоятельств и личной неосторожностью последней в зимний период. Тогда суд отказал тагильчанке в удовлетворении исковых требований, и женщина обжаловала решение в Свердловском областном суде.

«В период, когда произошло падение, на дороге действительно работала снегоуборочная техника. Ответчик не бездействовал. Однако суд первой инстанции не учёл, что, как видно из видеозаписи, представленной истцом, пешеходный переход и дорожное полотно всё равно имело снежный накат и снежные отложения выше бордюрного камня. Именно они помешали пожилой женщине нормально перейти через дорогу и выйти на тротуар», — отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда и взыскал с ответчика более 150 тысяч рублей.