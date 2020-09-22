Жительница Нижнего Тагила в течение месяца перевела почти 2 млн рублей на счета мошенников

В Нижнем Тагиле местная жительница, работающая в образовательном учреждении города, перевела на счета мошенников 1,7 млн рублей. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 27 августа ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником финансового управления одного из крупных банков. Мужчина сообщил, что через её вклад в магазине в Ростовской области пытаются приобрести сотовые телефоны на общую сумму порядка 60 тысяч рублей. По его словам, предотвратить несанкционированные действия можно, лишь заблокировав все свои счета, а деньги необходимо положить на «безопасный счёт». Следуя инструкции лжесотрудника банка, тагильчанка написала заявление о закрытии своих счетов и сняла порядка 500 тысяч рублей сбережений. Все эти деньги она в тот же вечер перевела на «сгенерированную ячейку». Всего женщина осуществила 13 переводов — как оказалось, на счёт мобильного оператора.

«Однако на этом злоумышленники не остановились. Уже на следующий день тот же мужской голос заявил, что сразу в нескольких банках города пытаются оформить на неё кредиты. Он посоветовал опередить мошенников и оформить их самостоятельно, а полученные средства опять же отправить на “безопасный счёт”», — рассказали в полиции.

В течение нескольких дней женщина оформила несколько кредитов в разных банках и снова перевела их на указанный счёт. По словам «финансового специалиста», чтобы получить доступ к заветной ячейке, куда перечислены все средства, нужно отправить ещё 300 тысяч. Эти деньги женщина перезаняла у родственников. Последние 90 тысяч, обнаруженных бдительным «финансистом» на её инвестиционном вкладе, потерпевшая также отправила на «безопасный счёт».

После этого женщине позвонил ещё один мужчина. Он представился сотрудником Следственного комитета и обвинил её в мошеннических действиях вместе с «сотрудником банка» по отмыванию денег, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств. Он сообщил, что в отношении тагильчанки уже возбуждено уголовное дело. Представитель следственных органов, как называл себя мужчина, вёл себя дерзко, угрожал и настоятельно рекомендовал «принять меры по прекращению уголовного дела», для чего предложил перечислить 5 тысяч рублей.

«Тогда женщина вспомнила предостережения сотрудников полиции о том, что только мошенники требуют денежные средства за якобы урегулирование проблем с уголовным преследованием, и пришла в отдел полиции № 19 с заявлением», — говорят правоохранители.

С начала года в полиции Нижнего Тагила уже зарегистрировано более 800 фактов мошенничеств и краж денежных средств с банковских счетов граждан.