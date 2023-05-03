Жительница Нижнего Тагила решила отомстить незрячему сожителю и убила его во время пьяной перепалки

Прокуратура Свердловской области направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Нижнего Тагила, которая зарезала своего незрячего сожителя — инвалида I группы. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошёл 12 июля 2021 года в 18:00.

По версии следствия, в тот вечер обвиняемая находилась в квартире по месту жительства на улице Тимирязева, где совместно с сожителем-инвалидом устроила алкогольное застолье. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. Обвиняемая посчитала слова собеседника унизительными и решила отомстить обидчику. Тогда, осознавая, что мужчина с полным отсутствием зрения не сможет защититься от её нападок, она взяла с кухни нож и с силой ударила жертву в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте через непродолжительное время.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.