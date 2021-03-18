Жительница Нижнего Тагила примет участие в телешоу «Я стесняюсь своего тела» на канале «Ю»

21-летняя Анастасия Новгородова из Нижнего Тагила стала героиней нового выпуска реалити-шоу «Я стесняюсь своего тела» на канале «Ю». В детстве девушке был поставлен диагноз нижняя макрогнатия – когда сильно выступает нижняя челюсть. В юности ровесники дразнили Настю акулой, чем чуть не довели до самоубийства. Выросла девушка в детдоме: сначала мать лишили родительских прав, позже женщина трагически погибла при пожаре.

Тагильчанка всю жизнь стесняется своего лица и мечтает поверить в себя. Чтобы жить обычной жизнью — девушка обратилась в медицинский телепроект «Я стесняюсь своего тела» на канале «Ю».

«Я стесняюсь своего тела» — медицинское реалити-шоу, в котором людям предоставляется возможность начать жизнь заново. В новом сезоне к команде врачей проекта — андролога Евгения Грекова и хирурга Ксении Бутовой — присоединилась эндокринолог Ольга Деревянко. Вместе с лучшими врачами страны они сделают всё возможное, чтобы помочь каждому участнику программы. Эфир по будням в 21.00 на телеканале «Ю».