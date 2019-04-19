Жительница Нижнего Тагила претендует на звание MISS MAXIM

20-летняя жительница Нижнего Тагила Эльвира Вишнякова может стать лицом мужского журнала MAXIM. На сайте глянцевого издания началось рейтинговое голосование, по итогам которого определят 100 девушек, которых позовут на фотокастинг. Первый этап в формате «Кто горячее?!» продлится до 16 мая. Программа формирует случайные пары, а читатель должен выбрать победительницу. За каждый клик в свою пользу участница получает один балл, за поражение — теряет один балл. Среди участниц конкурса 20 девушек из Свердловской области. По результатам фотокастинга редакция выберет 10 участниц, которые будут бороться за звание MISS MAXIM 2019 в финале.