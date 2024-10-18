Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на работников, которые скидывают снег с крыши около Колхозного рынка прямо на головы людям (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила с жалобой на небезопасную чистку от снега крыши нестационарных объектов торговли около Центрального торгового комплекса (бывший Колхозный рынок). По её словам, работники не поставили предупреждающие ограждения около зданий и скидывают снег прямо на проходящих мимо людей.

«Накануне вечером шла мимо новых построек и на меня чуть не упал снег, который скидывают работники с крыши. Я понимаю, что город завалило снегом, но поставили бы хотя бы ограждения, ведь это опасно», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Администрация Центрального торгового комплекса заверила журналиста АН «Между строк», что с организацией, которая занималась работами, уже расторгли договор.

«У нас есть подрядчик, который занимается строительно-монтажными работами, и для выполнения разовых работ по уборке снега ими был нанят субподрядчик. От лица администрации торгового комплекса мы приносим свои самые глубочайшие извинения за произошедший инцидент. Подрядчик расторг договор с организацией, и по нашей настоятельной просьбе этот субподрядчик у нас больше никогда работать не будет», — сообщили АН «Между строк» в администрации торгового комплекса.

Напомним, в конце сентября стало известно, что на площади около Центрального торгового комплекса (Колхозного рынка) в Нижнем Тагиле появятся нестационарные объекты торговли в таком же стиле сталинского ампира и цветовом решении, как и основное здание рынка. На территории будет выполнено благоустройство, между основным зданием и новым будут предусмотрены места для отдыха и цветники. Также появится архитектурная подсветка фасадов. Планируется, что стройка закончится в первых числах ноября 2024 года.