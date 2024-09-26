Стало известно, что построят на площади около Центрального торгового комплекса (Колхозного рынка) в Нижнем Тагиле

С конца августа текущего года жители Нижнего Тагила обратили внимание на активные строительные работы около Центрального торгового комплекса (бывший Колхозный рынок). Сначала на площади забивали сваи, потом установили два монолитных металлических каркаса, в настоящее время у сооружений появились стены, в которых установили окна и двери. Увидев новые постройки, тагильчане испугались, что на площади может вновь появиться «палаточный городок».

Как рассказал АН «Между строк» генеральный директор Центрального торгового комплекса Михаил Кондратьев, на площади появятся нестационарные объекты торговли в таком же стиле сталинского ампира и цветовом решении, как и основное здание рынка. Также будет выполнена архитектурная подсветка фасадов. Планируется, что стройка закончится в первых числах ноября 2024 года.

«Идея застройки площади была с момента приобретения объекта в 2014 году, а сейчас просто логично заканчиваем проект. Очень долго мы этот вопрос оттягивали, потому что крайне заинтересованы в качественных арендаторах. Очень хочется, чтобы в новой постройке в основном была представлена сфера услуг: турагентства, интернет-магазины, ателье, химчистки и прочий спектр. Чтобы в одном месте посетитель мог и вещи в стирку отдать, и в салоне красоты подстричься, а также получить посылку через какой-либо маркетплейс, ну и параллельно с этим отдать ребёнка в детскую игровую комнату и купить продуктов. Ранее, помимо двух ларьков, которые стояли на площади, здесь ещё присутствовал очень объёмный навес из металлоконструкций, там была осуществлена нестационарная торговля. Было очень темно, к рынку было просто не подойти. После покупки объекта в рамках реконструкции мы сначала привели в порядок и перестроили центральную входную группу, убрали предыдущие строения, потому что они не соответствовали духу времени и только портили внешний вид объекта и улицы Газетной», — говорит гендиректор Центрального торгового комплекса.

По словам Михаила Кондратьева, на площади будет выполнено благоустройство, между основным зданием и новым будут предусмотрены места для отдыха и цветники.

«Ещё мы планировали разместить на площади детскую площадку, но её, к сожалению, не будет, потому что она физически не влезает. Так что, поверьте, общий портрет города мы не испортим никак. Никаких ларьков, палаток, хватаний за руки, темноты, естественно, не будет. Не для того мы приводили комплекс в порядок, чтобы вернуть всё это. В этот объект только вложено четверть миллиарда, не считая земли. Так же, как и всегда, на протяжении уже многих лет, Центральный торговый комплекс будет полностью подготовлен и украшен к Новому году. Так полюбившаяся тагильчанам ёлка сохранена в полном объёме. Я думаю, что у нас будет очень красиво», — рассказывает Михаил Кондратьев.