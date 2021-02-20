Жительница Нижнего Тагила попала под суд за фиктивную прописку гастарбайтеров

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которую обвиняют в фиктивной регистрации гастарбайтеров в своей квартире, сообщает пресс-служба прокуратуры Тагилстроевского района.

Согласно материалам дела, женщина решила сделать ремонт в своей трёхкомнатной квартире на улице Матросова. Она предложила шести гастарбайтерам из Узбекистана прописать их у себя, а за это они должны были сделать ей ремонт бесплатно.

«После постановки на учёт шестеро иностранных граждан в указанном помещении не находились и не проживали. Действия обвиняемой повлекли за собой бесконтрольное нахождение незаконно легализованных иностранных граждан на территории РФ», — рассказали в прокуратуре.

Женщина обвиняется по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

«По этой статье ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до 3 лет. Уголовное дело рассмотрит Тагилстроевский райсуд», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что на момент начала расследования уголовного дела трое из шести иностранных граждан уже покинули Нижний Тагил и скрылись в неизвестном направлении.